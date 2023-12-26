Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» возмутила фанатов новым имиджем

Турецкая актриса Ханде Эрчел возмутила поклонников новым имиджем на фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила серию кадров, на которых она предстала с новой прической. Так, знаменитость продемонстрировала укладку с длинными рыжими волосами, завитыми в крупные локоны.

При этом актриса примерила черное корсетное платье длины мини, ярко-красные колготки и обувь в тон. В качестве аксессуаров она выбрала кольцо и наручные часы.

Фанаты не оценили внешность Эрчел, о чем написали в комментариях под постом. «Нет, нет и нет!», «Зачем?!», «Ей не идет этот цвет!», «Брюнеткой было лучше», «Как ты могла?», «Надеюсь, это временно», — высказались пользователи сети.

В июле звезду сериала «Постучись в мою дверь» уличили в подражании Кендалл Дженнер. Турецкая актриса Ханде Эрчел разместила серию снимков, на которых она была запечатлена в облегающем прозрачном платье.