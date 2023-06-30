Звезду сериала «Постучись в мою дверь» уличили в подражании Кендалл Дженнер

Турецкую актрису Ханде Эрчел уличили в подражании Кендалл Дженнер из-за прозрачного платья

Фанаты уличили турецкую актрису Ханде Эрчел в подражании американской телезвезде Кендалл Дженнер. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила серию снимков, на которых она запечатлена в облегающем прозрачном платье. Под него знаменитость надела раздельный купальник.

Поклонники обратили внимание на то, что ранее сестра предпринимательницы Ким Кардашьян появлялась в подобном наряде на публике. «Зачем копировать Кендалл? Не можешь что-то новое придумать?», «Когда из красивой актрисы превратилась в доступную женщину», «Все звезды рано или поздно начинают одеваться, как кто-то из Дженнер. Твой выбор пал на Кендалл», «Их в Голливуде все хейтят — не лучший пример для подражания», — возмущались они.

Ранее Ханде Эрчел поделилась фото в мини-платье и смутила фанатов. На размешенных кадрах девушка позировала в наряде с бахромой и серебристых босоножках на шпильке. Подписчики раскритиковали фигуру актрисы под публикацией, посчитав ее слишком худой.