Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:42, 30 июня 2023Ценности

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» уличили в подражании Кендалл Дженнер

Турецкую актрису Ханде Эрчел уличили в подражании Кендалл Дженнер из-за прозрачного платья

Фото: @handemiyy

Фанаты уличили турецкую актрису Ханде Эрчел в подражании американской телезвезде Кендалл Дженнер. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» разместила серию снимков, на которых она запечатлена в облегающем прозрачном платье. Под него знаменитость надела раздельный купальник.

Поклонники обратили внимание на то, что ранее сестра предпринимательницы Ким Кардашьян появлялась в подобном наряде на публике. «Зачем копировать Кендалл? Не можешь что-то новое придумать?», «Когда из красивой актрисы превратилась в доступную женщину», «Все звезды рано или поздно начинают одеваться, как кто-то из Дженнер. Твой выбор пал на Кендалл», «Их в Голливуде все хейтят — не лучший пример для подражания», — возмущались они.

Ранее Ханде Эрчел поделилась фото в мини-платье и смутила фанатов. На размешенных кадрах девушка позировала в наряде с бахромой и серебристых босоножках на шпильке. Подписчики раскритиковали фигуру актрисы под публикацией, посчитав ее слишком худой.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    При взрыве на российском нефтегазодобывающем управлении погибли два человека

    Залужный заявил о постоянной связи с главой Генштаба США

    Российские полицейские нашли в Херсонской области тайник со снарядами

    Хирург назвал реальные показания к маммопластике

    Футболист сборной России перешел в «Зенит»

    Рекордному числу россиян потребовалась подработка

    В США заявили о неготовности мира к уходу Путина на фоне мятежа Пригожина

    В России захотели ограничить сроки отключения горячей воды

    Названа новая стратегия украинского командования

    Звезду сериала «Постучись в мою дверь» уличили в подражании Кендалл Дженнер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости