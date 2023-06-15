Фигура звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» на фото смутила фанатов

Фигура турецкой актрисы Ханде Эрчел на новых фото в мини-платье смутила поклонников

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась новыми снимками и смутила поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» опубликовала серию фото, на которых она позирует на фоне шкафа в мини-платье с бахромой. При этом в качестве обуви знаменитость выбрала серебристые босоножки на высокой шпильке, а волосы собрала в небрежный хвост. В то же время на лицо Эрчел нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики раскритиковали фигуру актрисы под публикацией, посчитав ее слишком худой. «Ханде стала слишком худой», «Ноги палочки», «Страшно смотреть на ее ноги, одни кости», «Зачем она так сильно похудела?», «Ханде надо начинать есть!», «Это похоже на анорексию», — высказывались многочисленные фанаты.

«Постучись в мою дверь» — турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).

В январе фанаты обругали 49-летнюю блогершу Данель Макдугалл за молодежный наряд фразой «вы же старуха». Инфлюэнсерша с никнеймом spiritedstyled предстала перед подписчиками в джинсах прямого кроя, ярко-розовом топе и укороченной куртке-бомбере оверсайз.