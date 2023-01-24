49-летнюю блогершу раскритиковали за молодежный наряд фразой «вы же старуха»

Подписчики раскритиковали 49-летнюю блогершу Данель МакДугалл за молодежные джинсы и топ

Подписчики в сети раскритиковали блогершу Данель МакДугалл за молодежный наряд фразой «вы же старуха». Соответствующим видео юзерша поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 149,2 тысячи подписчиков.

В размещенном ролике 49-летняя инфлюэнсерша с никнеймом spiritedstyled показала образ, состоящий из джинсов прямого кроя, ярко-розового топа и укороченной куртки-бомбера оверсайз. Помимо этого, женщина дополнила свой наряд аксессуарами в тон, сумкой на длинном ремешке и солнцезащитными очками. «Носите то, что вам нравится, несмотря на возраст», — подписала она видео.

Подписчики неоднозначно отреагировали на внешность МакДугалл, о чем написали в комментариях под постом. «Да вы же старуха! Глядя на вас, мне кажется, что я выгляжу просто отлично», «Никогда не понимал женщин, которые одеваются как подростки», — высказались одни. «Вы выглядите лучше, чем молодые девушки!», «Круто, одевайтесь всегда так, как вам нравится», — поддержали другие.

Ранее в январе 60-летняя блогерша Ханя Киземчук примерила откровенные наряды со словами «выгляжу сексуально». На размещенных кадрах юзерша примерила черный латексный костюм и сетчатую кофту. Помимо этого, она продемонстрировала серебристое платье-комбинацию, частично обнажившее ее грудь. Свой образ инфлюэнсерша дополнила укладкой на коротких седых волосах и макияжем в нейтральных оттенках.