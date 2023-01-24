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04:01, 24 января 2023Ценности

60-летняя блогерша примерила откровенные наряды со словами «выгляжу сексуально»

60-летняя блогерша Ханя Киземчук примерила латексный костюм и восхитила подписчиков

Фото: @hanyakizemchuk / TikTok

Блогерша Ханя Киземчук примерила откровенные наряды и восхитила зрителей своим внешним видом. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, который насчитывает более 90 тысяч подписчиков.

Так, на размещенных кадрах 60-летняя юзерша с никнеймом hanyakizemchuk примеряет черный латексный костюм и сетчатую кофту. Помимо этого, она демонстрирует серебристое платье-комбинацию, частично обнажающее ее грудь. Свой образ инфлюэнсерша дополнила укладкой на коротких седых волосах и макияжем в нейтральных оттенках. «Я выгляжу сексуально в свои годы», — подписала женщина видео.

Подписчики оценили образы героини публикации в комментариях под постом. «Эта женщина выглядит просто великолепно. У нее тело, о котором мечтают 20-летние девушки», «Она здоровая, счастливая и свободная. Одним словом, восторг!», «Потрясающе», «Вот она, одна из самых уверенных в себе женщин. Вы вдохновляете!» — высказались они.

Ранее в январе 61-летняя женщина примерила откровенные наряды дочери-дизайнера. Героиня публикации продемонстрировала зрителям тонкий облегающий тело свитер с воротом, который частично оголял ее грудь. Кроме того, мать блогерши примерила вместе с ней сетчатые водолазки коричневого цвета с длинными рукавами.

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Екатерина Ештокина
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