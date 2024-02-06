Звезда «Слова пацана» рассказал о займе денег у матери для переезда в Москву

Актер Минекаев заявил, что занял у матери 110 тысяч рублей для переезда в Москву

Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев рассказал, что занимал у матери 110 тысяч рублей, чтобы переехать в Москву и обустроиться там. Воспоминаниями об этом периоде жизни актер поделился в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Минекаев ответил на вопрос, как его приняла Москва, когда он переехал в 2019 году. «Да я думаю, она всех принимает так же хреново… Ну я не знаю, я ни разу не видел, не слышал, чтобы кто-то приехал и все [было] так легко и гладко», — отметил он.

Актер сообщил, что он переехал в российскую столицу после поступления на заочный факультет университета вместе со своим другом. «Я занял у мамы 110 тысяч на то, чтобы снять жилье, на то, чтобы прожить первые два-три месяца. Я в Ясенево снял комнату с каким-то алкашом, как оказалось потом», — рассказал Минекаев. Звезда популярного сериала добавил, что первые два месяца после переезда в Москву он работал на двух работах без выходных.

Ранее рэпер Птаха заявил в интервью, что первое время после переезда в Москву он и его родители жили на вокзале.

