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13:46, 12 декабря 2023Среда обитания

Рэпер Птаха рассказал о жизни на вокзале

Рэпер Птаха рассказал, что жил с родителями на вокзале после переезда в Москву
Птаха

Птаха. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) рассказал, что первое время после переезда в Москву он и его родители жили на вокзале. Интервью с ним публикует WomanHit.

Нуриев отметил, что причиной его вынужденного переезда в российскую столицу из Баку в 1990-х годах стал Карабахский конфликт. Будущей звезде тогда было девять лет. Он отметил, что первое время их семье приходилось очень трудно и они долго обосновывалась на новом месте.

«Мы приехали в Москву без ничего, только личные вещи. И все строили с нуля. Жили на вокзале, у каких-то людей. Это 90-е годы, сами знаете, время Дикого Запада, грубо говоря, в России. И в один прекрасный момент мы переехали в комнату в коммуналке на Третьяковке, у нас был сосед Володя. Добрый мужичок, но очень сильно пил. Так потихоньку-помаленьку фундамент был заложен», — поделился воспоминаниями Птаха. Рэпер добавил, что этот период жизни послужил ему хорошим уроком и он очень благодарен своим родителям за то, что те справились со всеми трудностями и «не сдались, не спились, не сдали в детдом».

В сентябре актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее семья была вынуждена много лет назад переехать из Санкт-Петербурга в Москву ради спокойствия.

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      Полина Кислицына
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