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20:05, 6 февраля 2024Культура

Звезде «Игры в кальмара» пригрозили тюрьмой за домогательства

Актеру О Ен Су пригрозили тюрьмой из-за обвинений в сексуальном насилии

Кадр: сериал «Игра в кальмара»

Актеру сериала «Игра в кальмара» О Ен Су грозит тюремное заключение на год по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает VN Express.

На судебном заседании прокуратура также предложила запретить звезде работать с детьми и подростками. «Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я испытываю боль и агонию. Я чувствую, будто вся моя жизнь разваливается на части», — приводит слова 79-летнего О Ен Су Telegram-канал Super.

Актеру было официально предъявлено обвинение в домогательствах в ноябре 2022 года. В жалобе утверждается, что он в 2017 году обнял и поцеловал коллегу без ее согласия.

Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix продлит скандальное реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара».

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