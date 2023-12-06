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20:40, 6 декабря 2023Культура

Netflix продлит скандальное реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара»

Netflix продлит реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» на второй сезон

Кадр: реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

Стриминговая платформа Netflix продлит скандальное реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что продолжение реалити, предположительно, будет основано на играх второго сезона драматического сериала, премьера которого должна состояться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что двое участников реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» решили судиться с Netflix. Они утверждают, что во время съемок они получили травмы — переохлаждение и повреждение нервных окончаний.

Это уже не первый случай, когда участники проекта угрожают Netflix судебными разбирательствами. В январе десятки игроков раскритиковали новое шоу, заявив, что с ними «обращались, как с животными» и заставляли часами стоять на морозе.

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      Варвара Кошечкина
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