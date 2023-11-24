Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» решили судиться с Netflix

Два участника реалити «Игра в кальмара: Вызов» захотели подать в суд на Netflix

Двое участников реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» решили судиться с Netflix. Об этом пишет Deadline.

Два неназванных игрока утверждают, что во время съемок они получили травмы — переохлаждение и повреждение нервных окончаний. Отмечается, что это произошло во время первой игры шоу «Красный свет — зеленый свет», в которой участники должны уклоняться от внимания грозной роботизированной куклы. По словам пострадавших, им приходилось подолгу оставаться неподвижными при низкой температуре.

Это уже не первый случай, когда участники проекта «Игра в кальмара: Вызов» угрожают Netflix судебными разбирательствами. Так, в январе десятки игроков раскритиковали новое шоу, заявив, что с ними «обращались как с животными» и заставляли часами стоять на морозе. Тогда Netflix опроверг информацию о том, что кто-то из участников получил серьезные травмы во время игры, заявив, что лишь троим потребовалась незначительная медицинская помощь.

Реалити-шоу будет состоять из десяти частей. Участники проекта будут соревноваться в серии игр, вдохновленных сериалом, а также в некоторых новых состязаниях. Игроки смогут побороться за денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов — самый большой денежный приз в истории подобных шоу.