45-летняя Семенович показала фигуру в нижнем белье

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре, сидя на спинке дивана в черном боди. Так, наряд обнажал ее плечи и подчеркивал бюст.

Кроме того, звезда примерила бежевый атласный халат, а также уложила волосы волнами на одну сторону, сделала красный маникюр и макияж в коричневой гамме. «Все лучшее — для лучшей», — подписала снимок артистка.

Ранее в феврале бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук показала фигуру в откровенном наряде спустя семь месяцев после родов. На размещенном снимке 40-летняя певица позировала в зеркале в раздельном голубом купальнике, состоящем из бюстгальтера с разрезом и плавок.