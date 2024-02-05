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20:15, 5 февраля 2024Ценности

Юлия Ковальчук показала фигуру в бикини спустя семь месяцев после родов

Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук показала фигуру в откровенном наряде спустя семь месяцев после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя певица позировала в зеркале в раздельном голубом купальнике, состоящем из бюстгальтера с размером и плавок. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

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Кроме того, Ковальчук распустила светлые волосы и отказалась от макияжа на лице. «7 месяцев после двух родов. Восстановление, конечно, сложнее, но все равно очень стараюсь», — поделилась исполнительница.

Ранее в феврале жена рэпера ST Ассоль Васильева также показала фигуру после родов. Звезда предстала в черном комплекте нижнего белья. Так, знаменитость приспустила трусы с высокой посадкой, продемонстрировав округленный живот, на который наклеены специальные тейпы для коррекции фигуры.

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      Екатерина Ештокина
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