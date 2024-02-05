Жена рэпера ST показала фигуру после родов

Популярная российская телеведущая, блогерша, автор YouTube-шоу «О чем (не) говорят женщины» и супруга рэп-исполнителя ST (Александр Степанов) Ассоль Васильева показала фигуру после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя звезда предстала в черном комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера и трусов на высокой посадке. Помимо этого, знаменитость приспустила последние, продемонстрировав округленный живот, на который наклеены специальные тейпы для коррекции фигуры.

«В смысле? Ну девять месяцев, ну тут и грудь наливается с этими отеками, и живот, и шрам. Работы будет очень много, но я вернусь в форму, я это знаю, я через это проходила. За что это женщинам, почему нам через все это приходится пройти? Чтобы мы ценили? Так мы ценим!» — заявила Васильева.

Ранее в феврале популярная модель Девон Виндзор в бикини показала фигуру после родов. 29-летняя модель Victoria's Secret позировала перед камерой в бикини коричневого цвета, стоя в собственной гардеробной.