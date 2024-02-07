Автор «Слова пацана» рассказал о поступавших после выхода книги угрозах

Автор «Слова пацана» Гараев рассказал о поступавших после выхода книги угрозах

Российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев рассказал об угрозах, которые поступали ему после выпуска книги. Об этом он сообщил в разговоре с E1.ru.

Писатель отметил, что в ходе создания произведения он брал интервью у свидетелей того периода времени, а также у людей с криминальным прошлым.

«Я — исследователь, и держал дистанцию. Но опасения были, конечно. И какие-то угрозы время от времени возникали. Но это был оправданный риск, который я закладывал. Мне приходили письма на почту в духе: "Да кто ты такой, чтобы эту тему поднимать?"» — рассказал автор.

Он добавил, что однажды один из героев его книги, который выступал анонимно, кардинально сменил свою позицию и начать обещать Гараеву, что переломает ему ноги: «Я этого не ожидал, так и сказал: "А с какой стати вы мне угрожаете?" Надеюсь, он действительно не собирался мне ломать ноги и просто хотел напугать».

Ранее стало известно, что Роберт Гараев задумал написать книгу о женских бандах.