Среда обитания
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13:09, 7 февраля 2024Среда обитания

Дом в российском городе начал разрушаться из-за потопа из фекалий

Дом в Челябинске начал разрушаться из-за потопа из фекалий
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дом в Челябинске начал разрушаться из-за затопления фекалиями. Внимание на ситуацию в российском городе обратило URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Мебельная, 81, 1957 года постройки. Начиная с осени 2023 года из-за засоров труб системы водоотведения его подвал заливает канализацией, при этом с середины января горводоканал игнорирует вызовы жильцов и не откачивает сточные воды. «В подвале из-за того, что стоит канализация, начала разрушаться кирпичная кладка. Канализационными парами дышат дети. Жить в таких условиях просто невыносимо», — пожаловалась одна из жительниц дома.

Жильцы предполагают, что диаметр труб мог уменьшиться из-за того, что те обросли жиром, либо потому, что в них проросли корни деревьев. Они также считают, что наружный коллектор нуждается в модернизации, чтобы засорение колодцев не происходило так часто. При этом остается неизвестным, как долго сможет простоять дом с залитым фекалиями подвалом. Обращения граждан в региональную госжилинспекцию и приемную президента в Челябинской области пока не принесли результата. В ответном письме от Минстроя региона сказано, что в феврале 2024 года в доме должны будут провести ремонт системы водоотведения с последующей дезинфекцией подвала, однако, по словам жильцов, работы не ведутся из-за постоянного фекального потопа в подвале.

Ранее аналогичная ситуация произошла в городе-спутнике Челябинска Копейске, где подвал дома затопило нечистотами.

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      Полина Кислицына
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