Два человека попали в больницу в результате взрыва газа в российском селе

В Ингушетии взрыв газа разрушил жилой дом, два человека пострадали

В селе в Ингушетии два человека пострадали в результате взрыва газа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованной каналом записи с камеры наблюдения взрывной волной крышу здания подбрасывает на несколько метров вверх. Затем фрагменты конструкции разлетаются по прилегающей территории.

Обоих пострадавших госпитализировали. Сведений о состоянии здоровья россиян не приводится.

В январе газ взорвался еще в одном из частных домов в Ингушетии. В момент взрыва в помещениях находились пять человек, в том числе трое детей.