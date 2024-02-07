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12:15, 7 февраля 2024Россия

Два человека попали в больницу в результате взрыва газа в российском селе

В Ингушетии взрыв газа разрушил жилой дом, два человека пострадали

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В селе в Ингушетии два человека пострадали в результате взрыва газа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованной каналом записи с камеры наблюдения взрывной волной крышу здания подбрасывает на несколько метров вверх. Затем фрагменты конструкции разлетаются по прилегающей территории.

Обоих пострадавших госпитализировали. Сведений о состоянии здоровья россиян не приводится.

В январе газ взорвался еще в одном из частных домов в Ингушетии. В момент взрыва в помещениях находились пять человек, в том числе трое детей.

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      Алан Босиков
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