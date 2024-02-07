Две гадалки-аферистки похищали деньги у россиянок под видом снятия порчи

Во Владивостоке задержали мошенниц, похищавших деньги под видом снятия порчи

Во Владивостоке задержали 50-летнюю и 51-летнюю гадалок-аферисток, похищавших деньги у трех местных жительниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мошенницы искали клиентов на улице, затем рассказывали им о своих якобы сверхъестественных способностях. Потерпевших уверяли, что они прокляты и им нужно снять порчу. Затем «гадалки» отводили запуганных россиянок к себе домой для проведения якобы магического обряда.

Так, одна из аферисток просила потерпевших собрать все накопления и завернуть в газету, забирала деньги, шептала что-то и возвращала свертки обратно. Лишь спустя некоторое время обманутые женщины замечали пропажу средств. Общий ущерб составил 730 тысяч рублей.

Отмечается, что задержанные уже были судимы за аналогичные преступления

Ранее стало известно, что в Крыму женщина отдала мошеннице семь миллионов рублей «за очистку кармы».