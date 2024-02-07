В Казахстане собрались запустить либерализацию и приватизацию
Правительство Казахстана должно принять меры для либерализации экономики, ключевым направлением которой станет запуск эффективной приватизации. Об этом на расширенном заседании кабинета министров заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.
По его словам, бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам и недобросовестные методы конкуренции необходимо изжить на корню. Предыдущие планы приватизации не давали результата, потому что формировались по остаточному принципу, без анализа и четких условий.
В качестве примера Токаев вспомнил о чрезмерном регулировании на топливно-энергетическом рынке, что привело к снижению производства отдельных нефтепродуктов и формированию локального дефицита, а также к проблемам на рынке сотовой связи.
Глава государства поручил правительству пересмотреть реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации. Главной задачей он назвал отход от масштабного вмешательства в экономические процессы.
Токаев отправил правительство Казахстана в отставку 5 февраля. Такое решение он объяснил отсутствием инициативности в действиях кабинета Алихана Смаилова. Новым премьером назначен бывший глава администрации президента Олжас Бектенов.