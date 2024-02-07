В Казахстане собрались запустить либерализацию и приватизацию

Президент Казахстана Токаев поручил министрам провести эффективную приватизацию

Правительство Казахстана должно принять меры для либерализации экономики, ключевым направлением которой станет запуск эффективной приватизации. Об этом на расширенном заседании кабинета министров заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

По его словам, бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам и недобросовестные методы конкуренции необходимо изжить на корню. Предыдущие планы приватизации не давали результата, потому что формировались по остаточному принципу, без анализа и четких условий.

В качестве примера Токаев вспомнил о чрезмерном регулировании на топливно-энергетическом рынке, что привело к снижению производства отдельных нефтепродуктов и формированию локального дефицита, а также к проблемам на рынке сотовой связи.

Глава государства поручил правительству пересмотреть реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации. Главной задачей он назвал отход от масштабного вмешательства в экономические процессы.

Токаев отправил правительство Казахстана в отставку 5 февраля. Такое решение он объяснил отсутствием инициативности в действиях кабинета Алихана Смаилова. Новым премьером назначен бывший глава администрации президента Олжас Бектенов.