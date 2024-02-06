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12:27, 6 февраля 2024Бывший СССР

В Казахстане назначили нового главу правительства

Президент Казахстана назначил Бектенова на пост премьер-министра

Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев подписал указа о назначении Олжаса Бектенова на должность нового главы правительства республики после одобрения его кандидатуры в парламенте. Текст документа опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — написано в президентском указе.

5 февраля Токаев отправил в отставку правительство республики.

На пост премьер-министра Бектенова выдвинула правящая партия Казахстана «Аманат». Ранее политик занимал пост главы администрации президента республики.

Ранее Токаев объяснил причины решения сменить кабинет министров. По словам главы Казахстана, в действиях правительства предыдущего премьера Алихана Смаилова не хватало инициативности.

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      Глеб Палехов
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