В Казахстане назначили нового главу правительства
Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев подписал указа о назначении Олжаса Бектенова на должность нового главы правительства республики после одобрения его кандидатуры в парламенте. Текст документа опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.
«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — написано в президентском указе.
5 февраля Токаев отправил в отставку правительство республики.
На пост премьер-министра Бектенова выдвинула правящая партия Казахстана «Аманат». Ранее политик занимал пост главы администрации президента республики.
Ранее Токаев объяснил причины решения сменить кабинет министров. По словам главы Казахстана, в действиях правительства предыдущего премьера Алихана Смаилова не хватало инициативности.