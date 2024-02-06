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12:17, 6 февраля 2024Бывший СССР

Токаев объяснил причины отставки правительства страны

Токаев назвал нехватку смелости у правительства Смаилова причиной его отставки

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил причину отставки правительства страны во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым нехваткой смелости в действиях кабинета министров. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

По мнению Токаева, в действиях правительства Смаилова не хватило инициативности. При этом он отметил, что кабинет министров обеспечил стабильность во всех сферах общества.

Президент Казахстана заявил, что правительство должно принимать смелые решения, направленные на стимулирование диверсификации экономики. «Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова», — добавил он.

Ранее специалист по Казахстану Роман Юнеман объяснил решение Токаева сменить правительство невыполнением экономической программы главы государства. Также эксперт указал на рекордную инфляцию в Казахстане среди стран ЕАЭС в декабре 2023 года и коммунальный кризис в стране.

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      Юрий Леонов
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