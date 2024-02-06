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08:59, 6 февраля 2024Бывший СССР

Правящая партия Казахстана выдвинула кандидатуру на пост премьер-министра

Партия «Аманат» выдвинула кандидатуру Бектенова на должность премьера Казахстана

Кадр: Телеканал 24kz / YouTube

Председатель правящей в Казахстане партии «Аманат» Ерлан Кошанов выдвинул кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра республики. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева

«Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Мажилиса Парламента, председатель партии "Аманат" Ерлан Кошанов от имени политической партии "Аманат" предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Токаев обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в парламенте в соответствии с законодательством.

Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства Казахстана, после чего временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Роман Скляр. Позднее сообщалось, что президент рассмотрит кандидатуру премьера, которую предложит крупнейшая партия страны «Аманат».

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      Александр Курбатов
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