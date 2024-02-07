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13:55, 7 февраля 2024Силовые структуры

Экс-главе Василеостровского района Петербурга предъявили обвинение

Экс-главе Василеостровского района Петербурга предъявили обвинение во взятках

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Бывшему главе Администрации Василеостровского района Петербурга Эдуарду Ильину предъявили обвинение в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Ильин обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. По версии следствия, он получил вознаграждения в 5,6 миллиона рублей от учредителя ряда коммерческих структур за общее покровительство. Экс-чиновник должен был помочь бизнесмену в беспрепятственном исполнении контрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании районной администрации и подведомственных учреждениях.

6 февраля ФСБ задержала Ильина в квартире его знакомого в Москве. Его этапировали в Петербург. Известно, что обвиняемый сбежал от следствия в декабре 2022 года, после чего суд выдал санкцию на его арест. Суд арестовал имущество Ильина и его семьи.

Он был уволен с должности главы Василеостровского района Петербурга в декабре 2022 года, а затем следователи возбудили против него уголовное дело.

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      Екатерина Кашурникова
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