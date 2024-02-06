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20:14, 6 февраля 2024Силовые структуры

Сбежавшего экс-главу Василеостровского района Петербурга нашли в Москве

В Москве силовики задержали экс-главу Василеостровского района Петербурга

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции нашли в Москве и задержали бывшего главу Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина, заочно арестованного по обвинению во взятках. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, экс-чиновника обнаружили в квартире знакомого. В ближайшее время его этапируют в Петербург.

Ильин сбежал от следствия в декабре 2022 года, после чего суд выдал санкцию на его арест. Его обвиняют в получении взяток, служебном подлоге и мошенничестве при проведении ремонта в приемной. Суд арестовал имущество экс-чиновника и его семьи.

Он был уволен с должности главы Василеостровского района Петербурга в декабре 2022 года, а затем следователи возбудили против него уголовное дело.

12 декабря 2023 года сообщалось, что в Петербурге правоохранители провели обыски у сотрудников администрации Василеостровского района в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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      Любовь Ширижик
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