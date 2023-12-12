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15:47, 12 декабря 2023Силовые структуры

В администрации района российского города прошли обыски по делу об аферах

В Петербурге у сотрудников администрации Василеостровского района прошли обыски

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Петербурге правоохранители провели обыски у сотрудников администрации Василеостровского района. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания заявил, что обыски связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере. Пока оперативные мероприятия прошли у трех работников администрации. В частности, силовиков заинтересовало фиктивное трудоустройство Венера Якубова — он стал инспектором Отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации района, но свои обязанности не выполнял и на работу не ходил.

Якубов работал три года. За это время он получил почти полтора миллиона рублей. Из этих денег он отдал должностным лицам более 1,1 миллиона рублей в качестве «отката».

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