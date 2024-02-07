Европе предрекли газовый кризис из-за атак хуситов

AP: Европа может столкнуться с газовым кризисом из-за атак в Красном море

Европейские страны могут столкнуться с газовым кризисом из-за резкого снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара на фоне участившихся случаев атак йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что в январе 2024 года около 70 процентов поставок СПГ из Катара на крупный терминал Италии в Адриатическом море были отменены. Поводом для этого решения стали ракетные атаки радикальных группировок на торговые суда и танкеры. При этом по итогам 2023 года доля ближневосточного топлива на итальянском энергорынке составляла 40 процентов, уточняют аналитики.

Проблемы с поставками этого вида топлива в среднесрочной перспективе могут затронуть большинство стран Евросоюза (ЕС). Для европейских государств СПГ — один из ключевых источников снабжения промышленных предприятий. Этот вид топлива также активно используют для выработки электроэнергии и обогрева домов. На этом фоне затягивание конфликта на Ближнем Востоке может создать угрозу для энергобезопасности всего европейского региона, пришли к выводу эксперты.

В конце января в Катарской государственной нефтегазовой компании QatarEnergy заявили о рисках задержек в сроках доставки некоторых партий СПГ для зарубежных покупателей. Речь шла в том числе о европейских импортерах. Логистические трудности возникли из-за необходимости обходить стороной Суэцкий канал и использовать более длинные альтернативные маршруты.