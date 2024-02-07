Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 7 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла незаконный оборот рыбы на 400 миллионов рублей

ФСБ пресекла незаконный оборот 62 тонн рыбы в Карелии

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Карелии ФСБ пресекла незаконный оборот 62 тонн рыбы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

По данным ведомства, в Беломорске на складах нашли сельдь, навагу, камбалу, горбушу и корюшку. Однако у владельца помещений не было необходимых документов на рыбу. Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 400 миллионов рублей.

Пока силовики проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали 55-летнего жителя Жуковского, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Киеву, Харькову и другим городам Украины прокатилась серия мощных взрывов. Польша подняла в воздух военные самолеты

      45-летняя Семенович показала фигуру в нижнем белье

      В Совфеде уподобили жителей Запада «не знавшим» о концлагерях немцам

      ИИ прочитал обугленный из-за извержения Везувия древний свиток

      Четыре человека получили ожоги раствором щелочи на российском комбинате

      Глава офиса Зеленского призвал страны ЕС поторопиться с военной помощью

      Россиянка отсудила полмиллиона рублей за скользкую дорогу

      Маск отреагировал на призывы арестовать Такера Карлсона

      Жившая в подъезде многодетная мать не смогла попасть в квартиру

      Россиянам перечислили плюсы и минусы популярного метода профилактики простуд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше