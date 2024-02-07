ФСБ пресекла незаконный оборот рыбы на 400 миллионов рублей

ФСБ пресекла незаконный оборот 62 тонн рыбы в Карелии

В Карелии ФСБ пресекла незаконный оборот 62 тонн рыбы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

По данным ведомства, в Беломорске на складах нашли сельдь, навагу, камбалу, горбушу и корюшку. Однако у владельца помещений не было необходимых документов на рыбу. Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 400 миллионов рублей.

Пока силовики проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали 55-летнего жителя Жуковского, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

