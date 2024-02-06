Силовики изъяли несколько видов оружия и 280 патронов из квартиры россиянина

В Подмосковье силовики изъяли из квартиры мужчины оружие, порох и 280 патронов

В Подмосковье полицейские задержали 55-летнего жителя Жуковского, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Во время осмотра из квартиры мужчины было изъято семь предметов, похожих на револьверы, пистолеты и пистолеты-пулеметы, несколько банок с порохом, а также 280 патронов разного калибра и пять гладкоствольных ружей, одно из которых имело явные признаки переделки. Согласно экспертизе, часть найденных патронов пригодна для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по стать 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские изъяли оружие, боеприпасы и наркотики у 34-летнего жителя Мелитополя.