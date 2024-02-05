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18:08, 5 февраля 2024Силовые структуры

У жителя Мелитополя нашли оружие и наркотики

В Запорожской области у мужчины нашли оружие, боеприпасы и наркотики

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Мелитополе полицейские изъяли оружие, боеприпасы и наркотики у 34-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Запорожской области.

По данным ведомства, правоохранители остановили автомобиль. У них была информация, что его владелец причастен к незаконному обороту наркотиков и оружия. Во время осмотра салона данные подтвердились: в машине лежали предмет, конструктивно схожий с пистолетом, магазин с патронами и два свертка с порошкообразным веществом. А из квартиры мужчины изъяли автомат с патронами.

Пока силовики проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Росгвардия нашла тайник украинских формирований в Запорожской области.

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      Екатерина Кашурникова
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