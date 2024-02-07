Профессор рассказал о регулярных утечках радиоактивной воды на «Фукусиме-1»

Профессор Кузнецов: утечки на «Фукусиме-1» происходят регулярно

Радиоактивная вода с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» утекает регулярно, рассказал «Ленте.ру» бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов. По его словам, часто это бывает связано с природными катаклизмами.

«Такая ситуация происходит не в первый раз, это случается с завидной периодичностью, потому что ликвидацией последствий занимаются совершенно некомпетентные люди. Часто утечки связаны с теми или иными катаклизмами, например, тайфунами, которые нередки в это время в Японии. Идет подвижка грунта, трубы лежат на земле, происходит изменение геометрии, и труба начинает течь», — объяснил ученый.

Он подчеркнул: опасен не столько объем утекшей воды, сколько сам факт того, как часты такие происшествия на АЭС. Это, по его словам, неизбежно ведет к загрязнению океана.

«Они говорят, что радиоактивная вода ушла в землю. А дальше куда? Загрязненная вода смешивается с грунтовыми водами и идет в океан, опасность именно в этом, а не в цифрах. Кроме того, японцы говорят, что вода загрязнена радионуклидами, но не говорят, какими. Как они оценили радиоактивность этой воды», — задался вопросом Кузнецов.

Профессор также возмутился попыткам Японии сэкономить на ликвидации последствий катастрофы. Он напомнил, что за 13 лет ни над одним из реакторов по-прежнему не построили саркофаг, в то время как над Чернобыльской АЭС он был установлен уже через полгода.

Ранее сообщалось, что с АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 5,5 тонны воды, содержащей радиоактивные вещества. Известно также, что есть вероятность, что какое-то количество жидкости просочилось в почву.

