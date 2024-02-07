Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 7 февраля 2024Мир

Профессор рассказал о регулярных утечках радиоактивной воды на «Фукусиме-1»

Профессор Кузнецов: утечки на «Фукусиме-1» происходят регулярно

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Радиоактивная вода с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» утекает регулярно, рассказал «Ленте.ру» бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов. По его словам, часто это бывает связано с природными катаклизмами.

«Такая ситуация происходит не в первый раз, это случается с завидной периодичностью, потому что ликвидацией последствий занимаются совершенно некомпетентные люди. Часто утечки связаны с теми или иными катаклизмами, например, тайфунами, которые нередки в это время в Японии. Идет подвижка грунта, трубы лежат на земле, происходит изменение геометрии, и труба начинает течь», — объяснил ученый.

Он подчеркнул: опасен не столько объем утекшей воды, сколько сам факт того, как часты такие происшествия на АЭС. Это, по его словам, неизбежно ведет к загрязнению океана.

«Они говорят, что радиоактивная вода ушла в землю. А дальше куда? Загрязненная вода смешивается с грунтовыми водами и идет в океан, опасность именно в этом, а не в цифрах. Кроме того, японцы говорят, что вода загрязнена радионуклидами, но не говорят, какими. Как они оценили радиоактивность этой воды», — задался вопросом Кузнецов.

Профессор также возмутился попыткам Японии сэкономить на ликвидации последствий катастрофы. Он напомнил, что за 13 лет ни над одним из реакторов по-прежнему не построили саркофаг, в то время как над Чернобыльской АЭС он был установлен уже через полгода.

Материалы по теме:
«Данные о радиации скрывали» 10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
«Данные о радиации скрывали»10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
11 марта 2021
«Их кожа лентами свисала до земли» 75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
«Их кожа лентами свисала до земли»75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
9 августа 2020

Ранее сообщалось, что с АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 5,5 тонны воды, содержащей радиоактивные вещества. Известно также, что есть вероятность, что какое-то количество жидкости просочилось в почву.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Берущей интервью у треш-блогеров журналистке предложили поехать к Байдену

      В России ответили на слова польского генерала об оккупации Калининграда

      Звезда «Папиных дочек» раскрыл отношение к продолжению сериала

      Названы самые популярные у россиян страны для поездок на февральские выходные

      В Европе предсказали уступки Украиной территорий из-за Запада

      Профессор рассказал о регулярных утечках радиоактивной воды на «Фукусиме-1»

      Спутник с неразвернувшимися антеннами обеспечит самолеты Wi-Fi

      Россиянам назвали правила вождения в метель

      В Госдуме оценили вероятность встречи Карлсона с «гнусным клоуном» Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше