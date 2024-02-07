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13:57, 7 февраля 2024Среда обитания

С «Фукусимы-1» утекла радиоактивная вода

NHK: с АЭС «Фукусима-1» произошла утечка около 5,5 тонны зараженной воды

Фото: Kyodo / Reuters

С расположенной в Японии атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» произошла утечка 5,5 тонны воды, содержащей радиоактивные вещества. Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на заявление компании-оператора TEPCO (Tokyo Electric Power).

Инцидент произошел утром 7 февраля. Представители TEPCO обнаружили, что зараженная вода вытекает из стены здания, в котором находится система очистки загрязненной воды с АЭС.

В компании заявили, что утечка никак не повлияла на работу атомной электростанции. При этом есть вероятность, что какое-то количество жидкости просочилось в почву. В связи с этим компания собирается взять образец почвы и проверить на наличие загрязнений.

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По данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных элементов в вытекшей воде достигла 22 миллиардов беккерелей. При этом попадания жидкости в океан зафиксировано не было, как и существенных изменений концентрации радиоактивных веществ в ближайшем к месту их захоронения дренажном канале.

Япония в августе 2023 года начала сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1». Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что сбрасываемая в океан вода будет разбавлена до тех пор, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. В случае, если радиационный фон превысит норму, сброс обещали прекратить. Очистку планируется провести в несколько этапов, в настоящее время из них завершены три.

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      Мария Черкасова
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