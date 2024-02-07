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10:25, 7 февраля 2024Экономика

IKEA сохранила возможность вернуться в Россию

Mash: Роспатент продлил срок действия прав IKEA на товарный знак до 2033 года

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Ушедший из России шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA сохранил возможность оперативного возвращения на рынок страны, продлив срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года. Об этом пишет Mash.

Как узнали журналисты, в решении Роспатента речь идет о логотипе, перечне услуг компании и праве официально продавать свои товары. Соответствующая заявка была подана в августе прошлого года и удовлетворена на днях.

Летом 2022 года IKEA объявила о полном уходе из России. Компания продала четыре завода и уволила всех сотрудников в стране. Активы приобрели две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс».

Ранее стало известно, что ФНС России попросила подмосковный Арбитраж признать недействительной сделку российской «дочки» IKEA (ООО «ИКЕА Торг») на 13 миллиардов рублей с компанией Fami Ltd в Ирландии. Как полагают эксперты, налоговики могли счесть перечисление денег зарубежной компании выводом активов из российской структуры ритейлера и намереваются получить возможность взыскать их в счет налоговых долгов.

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      Дмитрий Воронин
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