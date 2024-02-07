Кадыров поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«Такая поддержка со стороны граждан Азербайджана является неоспоримым доказательством того, что Ильхам Гейдарович — истинный лидер своего народа», — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что благодаря своему опыту, профессиональным качествам и умению принимать сложные решения Алиев является незаменимой фигурой в политической и социальной жизни страны. Он также отметил усилия главы государства по укреплению дипломатического сотрудничества со странами-партнерами, включая Россию.

Ранее сообщалось, что Алиев набрал на президентских выборах 93,9 процента голосов избирателей. Согласно предварительным результатам, второе место занимает кандидат Захид Орудж с 1,8 процента голосов, а третье — Фазиль Мустафа с 1,5 процента.