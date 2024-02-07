Стали известны предварительные результаты выборов президента Азербайджана

OAG: Алиев набрал 93,9 процента голосов на выборах президента Азербайджана

На выборах президента Азербайджана Ильхам Алиев набрал 93,9 процента голосов избирателей. Предварительные результаты обнародовала американская организация Oracle Advisory Group (OAG), передает издание Report.

Стало известно, что второе место занимает кандидат Захид Орудж с 1,8 процента голосов, третье место — Фазиль Мустафа с 1,5 процента голосов, четвертое — Гудрат Гасангулиев с 1,2 процента голосов. За ними идут Эльшад Мусаев, Фуад Алиев и Рази Нуруллаев, набирающие менее процента голосов избирателей.

Представитель организации OAG Джордж Бирнбаум заявил, что выборы в Азербайджане олицетворяют победу демократии. «Победа в Карабахе обеспечила невероятную поддержку Ильхаму Алиеву», — заявил он.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан и Армения де-факто не находятся в состоянии войны и несколько месяцев на границе царит мирная обстановка. «Однако для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану», — сказал он.