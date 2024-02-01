Алиев заявил о де-факто мире между Арменией и Азербайджаном

Президент Азербайджана Алиев заявил о де-факто мире с Арменией

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга, который поздравил президента с обеспечением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Алиев считает, что это исторический момент для азербайджанского народа и государства, а новые условия могут служить укреплению мира и стабильности.

Глава государства Ильхам Алиев считает, что Азербайджан и Армения де-факто не находятся в состоянии войны — несколько месяцев на границе царит мирная обстановка. «Однако для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану» — считает президент.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече со спецпредставителем генерального секретаря НАТО обвинял Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе.