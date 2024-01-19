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13:39, 19 января 2024Бывший СССР

Пашинян обвинил Алиева в напряженности на Южном Кавказе

Премьер Армении Пашинян обвинил Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе. Об этом он заявил на встрече со спецпредставителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной, передает пресс-служба армянского правительства.

«Собеседники выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют напряженности в регионе», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны затронули тему сотрудничества Еревана и НАТО. Пашинян и Коломина обсудили ситуацию, связанную с безопасностью в регионе, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Алиев назвал неприемлемым предложение Армении о делимитации границы по картам 70-х годов. Кроме того, он заявил, что нужно создать отдельную экспертную группу для решения вопроса анклавов.

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      Кристина Есикова
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