Канада пообещала рассмотреть запрос России на экстрадицию ветерана СС Хунки

Посол Степанов: Канада рассмотрит запрос России на экстрадицию ветерана СС Хунки

Канада заверила, что рассмотрит запрос Москвы на экстрадицию ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько), против которого в России возбуждено дело о геноциде. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов, сообщает РИА Новости.

«Нас заверили, что материалы будут рассмотрены», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что ответа от минюста Канады и других ведомств пока нет, российская дипмиссия продолжает работу по этому вопросу с канадским МИД.