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07:41, 7 февраля 2024Мир

В России заявили о рассмотрении Канадой запроса об экстрадиции эсесовца Гунько

Посол РФ Степанов: Москва передала Канаде запрос об экстрадиции эсесовца Гунько

Фото: Unsplash.com

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил в беседе с РИА Новости, что Москва передала властям Канады запрос об экстрадиции бывшего эсесовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гунько.

«Нас заверили, что материалы будут рассмотрены», — сказал он.

Глава российской дипмиссии уточнил, что пока ответа от канадского министерства юстиции и других ведомств не последовало. Москва продолжает работу с МИД страны по этому вопросу.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Гунько необходимо публично судить. МВД России объявило в розыск бывшего украинского эсэсовца.

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      Марина Совина
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