Посол России назвал условие проведения ядерных испытаний в КНДР

Посол РФ Мацегора: КНДР может провести ядерное испытание из-за провокаций США

Пхеньян может принять решение о проведении нового ядерного испытания, если Вашингтон продолжит предпринимать провокационные шаги в регионе. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, пишет ТАСС.

Он прокомментировал высказывания западных политиков о том, что в КНДР готовят ядерное испытание. Дипломат уточнил, что западные страны и чиновники Секретариата ООН не могут знать о том, ведется ли в Северной Корее подготовка седьмого ядерного испытания. Дипломат назвал подобные утверждения домыслами и спекуляциями.

По его мнению, ситуация с ядерными испытаниями будет зависеть от провокаций США. Он напомнил, что сейчас Вашингтон выполняет все условия для этого — в южнокорейские порты заходят американские атомные подводные лодки, а над полуостровом летают стратегические бомбардировщики ВВС США.

«Руководство КНДР в интересах дальнейшего укрепления своей обороноспособности вполне может принять решение о проведении нового ядерного испытания», — подчеркнул он.

Ранее КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне. Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.