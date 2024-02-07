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10:16, 7 февраля 2024Мир

Минюст США обвинит Байдена в ненадлежащем обращении с секретными документами

WP: Минюст США опубликует отчет о ненадлежащем обращении Байдена с документами

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министерство юстиций США в ближайшие дни опубликует отчет о ненадлежащем обращении американского лидера Джо Байдена с секретными документами. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечает издание, президента, хранившего секретные материалы в своем доме в Уилмингтоне и в бывшем офисе обвинять не будут, однако его помощникам могут быть предъявлены уголовные обвинения в случае обнаружения соответствующих доказательств.

Уточняется, что Минюст планировали опубликовать отчет уже на этой неделе, хотя прокуратура может принять решение отложить его.

Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл обвинил Байдена в подрыве авторитета страны и ценности ее слова. По его мнению, внешняя политика США за время его президентства определялась нерешительными полумерами и самосдерживанием.

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      Дарья Балацкая
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