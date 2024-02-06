Байдена обвинили в подрыве авторитета США

Лидер республиканцев в Сенате Макконнел обвинил Байдена в подрыве авторитета США

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл обвинил американского президента Джо Байдена в подрыве авторитета страны и ценности ее слова, сообщает РИА Новости.

«Байден подорвал наш авторитет и ценность американского слова», — заявил сенатор.

Макконнелл подчеркнул, что внешняя политика США за время президентства Байдена определялась нерешительными полумерами, а также самосдерживанием.

Ранее координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби рассказал, что США не смогут поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) без одобрения Конгресса в 2024 году, так как для военной помощи необходимо принять законопроект о дополнительных ассигнованиях.