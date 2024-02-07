Многие украинцы разуверились в правильности пути страны

Центр Разумкова: 38 процентов украинцев считают путь Украины неправильным

Со временем многие украинцы разуверились в том, что их страна движется в верном направлении. К таким выводам пришел исследовательский «Центр Разумкова», передает «Украинская правда».

После начала специальной военной операции (СВО) доля жителей Украины, которые считают путь страны правильным, стремительно возросла, а в феврале-марте 2023 года увеличилась до 61 процента.

При этом, по последнему опросу, 38 процентов опрошенных считают, что Украина развивается в неправильном направлении, и только 41 процент уверен в правильности пути.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в наземном конфликте с Россией наступил застой из-за задержек в поставках оружия. Он добавил, что вооруженным силам необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника.