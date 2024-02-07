Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:03, 7 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали морозы

Синоптик Поздянкова: ночью в субботу в столице похолодает до минус 22 градусов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москву к выходным, 10 и 11 февраля, придут морозы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, в ночь на субботу, 10 февраля, столбики термометров в столице опустятся до отметок минус 20-22 градуса, днем потеплеет до минус 14-16 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется около минус 18 градусов, что практически на 11 градусов ниже нормы.

В воскресенье, 11 февраля, ночью температура составит минус 20 градусов, днем — минус 8-13 градусов. Также ожидается снег. Температура окажется ниже нормы на 8-9 градусов.

Синоптик напомнила, что морозные январские дни 2024 года аномалия средней суточной температуры воздуха в Москве достигала минус 20 градусов.

Ранее стало известно, что в столице из-за североатлантического циклона «Ольга» в среду, 7 февраля, может быть побит рекорд 1995 года по высоте сугробов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в этот день выпадет до 7-9 миллиметров осадков, а видимость из-за метели местами будет ограничиваться 200-500 метрами.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это и есть тот самый апокалипсис. Конец всему». Медведев описал сценарий войны России и НАТО

      Выявлена вероятность существования жизни в системе TRAPPIST-1

      Папуасы-сепаратисты пообещали освободить взятого в плен год назад пилота

      НАТО отказалось назвать крупнейшие учения сигналом о подготовке войны с Россией

      Россиян предупредили об опасности популярной перепланировки

      Москвичам пообещали морозы

      Телеведущий упал со стула в прямом эфире и рассмешил коллег

      Суд рассмотрит вопрос о признании экстремистским движения в поддержку Фургала

      Зеленского заподозрили в подготовке к побегу

      Грузчик в аэропорту написал оскорбление на багаже туриста и вызвал споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше