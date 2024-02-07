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12:24, 7 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали рекордные сугробы

Синоптик Тишковец: в столице может быть побит рекорд 1995 года по сугробам

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В Москве из-за североатлантического циклона «Ольга» в среду, 7 февраля, может быть побит рекорд 1995 года по высоте сугробов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В этот день пройдут снегопады и метели с ухудшением видимости до 1-2 километров, кратковременно до 200-500 метров. Выпадет до 7-9 миллиметров осадков, или почти одна пятая от месячной нормы. Для сравнения, в день, когда был установлен рекорд 29-летней давности, выпало 9,5 миллиметра осадков. Снегопад продолжится до середины ночи на четверг, 8 февраля.

Ожидается порывистый ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит минус 4-6 градусов, а по области минус 3-8 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 721 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что циклон «Ольга» накрыл Центральную часть России. Согласно прогнозам, циклон должен принести не только метель, но и похолодание из-за вторжения ледяного воздуха, который распространяется в тылу вихря.

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      Мария Черкасова
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