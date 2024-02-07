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08:19, 7 февраля 2024Среда обитания

Москву накрыла «Ольга»

Циклон «Ольга» пришел в Москву

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Мощный атлантический циклон «Ольга» пришел в Москву. Вихрь накрыл Центральную часть России, сообщает центр погоды «Фобос».

Согласно прогнозам, в среду, 7 февраля циклон больше всего скажется на центральных и западных областях страны. Он принесет с собой похолодание — это связано со вторжением ледяного воздуха, который распространяется в тылу вихря.

Синоптики отмечают, что в столицу уже возвращаются морозы. Температура воздуха в городе опустилась до минус четырех градусов. Наблюдается сильный снег, количество осадков может превысить месячную норму на 15 процентов. В четверг, пятницу и субботу столбик термометра опустится до 9-11 градусов мороза, а в ночные часы воздух остынет до минус 20 градусов.

Ранее эксперты «Фобоса» предупредили москвичей об ухудшении погоды. Они отметили, что «Ольга» спровоцирует сильнейшие снегопады, которые могут стать рекордными.

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      Александра Качан
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