Москву накроет «Ольга»

Циклон «Ольга» принесет в столицу рекордные снегопады

Североатлантический циклон «Ольга» принесет в Москву сильные снегопады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В ночь на среду, 7 февраля, в столице усилятся морозы (минус 7-10 градусов), в Подмосковье — до минус 7-12 градусов. Влияние теплого атмосферного фронта, связанного с «Ольгой», принесет снегопады с полудня. Ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 метров.

Выпадет до 9-12 миллиметров осадков, или около четверти от месячной нормы. Таким образом может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности. В 1995 году 7 февраля выпало 9,5 миллиметра осадков, рассказал синоптик.

Циклон «Ольга» формируется у берегов Исландии. Ранее сообщалось, что он принесет сильные осадки, а также усиление ветра вплоть до штормовых значений в Калининград.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предсказывал возвращение морозов в столицу после оттепели. Так, в пятницу, 9 января, может похолодать до минус 23 градусов.