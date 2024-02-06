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09:25, 6 февраля 2024Среда обитания

Москву накроет «Ольга»

Циклон «Ольга» принесет в столицу рекордные снегопады

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Североатлантический циклон «Ольга» принесет в Москву сильные снегопады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В ночь на среду, 7 февраля, в столице усилятся морозы (минус 7-10 градусов), в Подмосковье — до минус 7-12 градусов. Влияние теплого атмосферного фронта, связанного с «Ольгой», принесет снегопады с полудня. Ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 метров.

Выпадет до 9-12 миллиметров осадков, или около четверти от месячной нормы. Таким образом может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности. В 1995 году 7 февраля выпало 9,5 миллиметра осадков, рассказал синоптик.

Циклон «Ольга» формируется у берегов Исландии. Ранее сообщалось, что он принесет сильные осадки, а также усиление ветра вплоть до штормовых значений в Калининград.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предсказывал возвращение морозов в столицу после оттепели. Так, в пятницу, 9 января, может похолодать до минус 23 градусов.

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      Мария Черкасова
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