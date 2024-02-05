Москвичей предупредили о возвращении морозов

Синоптик Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву

После оттепели в Москву постепенно вернутся морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прогнозом погоды он поделился с «Лентой.ру».

Во вторник, 6 февраля, в столице будет уже немного холоднее, чем днем ранее. Ночные температуры опустятся до минус 4-6 градусов, днем будет минус 2-4, что примерно на 1-1,5 градуса выше нормы.

Почему такая мягкая погода? Дело в том, что над Москвой расположился центр циклона. Воздух перемещается с Запада. Это значит, что он атлантический, а атлантический воздух всегда зимой теплый для центра Европейской России. А вот уже в среду циклон постепенно будет заходить на юго-восток, и в его тыловой части будет распространяться более прохладный воздух Роман Вильфанд синоптик

По словам синоптика, в ночь на среду, 7 февраля, температура в Москве опуститься до минус 8-10 градусов. Днем же ожидается минус 4-6. При этом по области не исключено понижение температуры до минус 18.

К четвергу, 8 февраля, циклон отойдет еще дальше, давление постепенно начнет повышаться. Воздушные массы будут затекать с севера, поэтому ночью в Москве уже минус 12-14 градусов и местами до минус 20, а днем — минус 9-11, по области — до минус 13.

Погода настолько необычная. В понедельник — мартовская, так как температура характерна для середины марты. Во вторник — февральская. Погода в среду совершенно соответствует январской погоде в Москве. В четверг погода тоже январская, но не московского разлива, в среднем, по климату она больше соответствует архангельскому январю Роман Вильфанд синоптик

В пятницу, 9 февраля, ожидается дальнейшее повышение давления и усиление вхождения полярных воздушных масс. Ночью прогнозируется уже минус 18-23, максимальные температуры днем — от минус 10 до 15 градусов. При этом погода будет морозной, но солнечной, отметил Вильфанд.

Если в среду температура будет около нормы, в четверг — ниже нормы примерно на 3 градуса, то в пятницу — уже на 7-9 градусов ниже нормы Роман Вильфанд синоптик

«В субботу тоже холодная погода: минус 16-21 ночью и днем минус 7-12 градусов, что на 6 градусов ниже нормы. Далее опять произойдет резкое изменение циркуляции. В ночь на воскресенье будет еще холодно — минус 11-16 градусов, но Москва уже окажется на западной периферии антициклона, давление сильно повысится, и днем прогнозируется резкое повышение температуры до ноля — минус 5 с последующей оттепелью уже в следующий понедельник», — заключил синоптик.

Ранее синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение зимней погоды в столицу. По прогнозам метеоролога, в столице ожидается резкое похолодание и снегопады.