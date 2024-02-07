Мужчину с перилами в голове нашли в подъезде дома в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге в подъезде жилого дома нашли мужчину с перилами в голове

В центре Санкт-Петербурга в подъезде жилого дома на улице Марата нашли 25-летнего мужчину с перилами в голове. Об этом пишет 78.ru.

По информации портала, 6 февраля россиянина без признаков жизни случайно обнаружила местная жительница. Женщина обратилась в полицию, сообщив, что у лежащего в крови мужчины из головы торчит предмет, похожий на лопату. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что петербуржец упал с верхнего этажа, после чего на него рухнули перила.

Как выяснили журналисты издания, в день происшествия в квартире на верхнем этаже подъезда проходила шумная вечеринка. Обстоятельство произошедшего устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте нашли 16-летнюю девочку. Полиция выяснила, что россиянка была гостем вечеринки в квартире, расположенной на девятом этаже. Спасти петербурженку не удалось.