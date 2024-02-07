На Украине позволят заводить детей от погибших солдат ВСУ

Нардеп Гончаренко: биоматериал солдат ВСУ после гибели перестанут утилизировать

По новому законопроекту о мобилизации биологический материал солдат Вооруженных сил Украины перестанут утилизировать после смерти, а их близким позволят заводить от погибших военнослужащих детей. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Совет [Верховной Рады] исправил проблему в законопроекте, который касался утилизации биоматериала в случае смерти военного. Теперь в случае гибели воинской семьи будет иметь право на биологическое отцовство. "За" — 264», — заявил нардеп.

Ранее соответствующую поправку в текст документа предложил внести председатель комитета украинского парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Ранее он также зарегистрировал в Раде законопроект, по которому биоматериалы погибших солдат будут хранить в криобанках в течение трех лет за счет государства.

Ранее Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект Кабинета министров Украины об ужесточении мобилизации.