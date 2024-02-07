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14:14, 7 февраля 2024Бывший СССР

В Раде поддержали законопроект о мобилизации

Нардеп Гончаренко: комитет нацбезопасности Рады одобрил закон о мобилизации

Фото: Alina Smutko / Reuters

Комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады одобрил законопроект о мобилизации, внесенный в парламент Кабинетом министров Украины. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект по мобилизации. 12 — «за», 5 — «воздержались». Воздержались представители [партий] ЕС [Европейской солидарности] и Голоса», — заявил нардеп.

Он добавил, что теперь документ будет вынесен на рассмотрение общего собрания Верховной Рады для голосования в первом чтении.

Ранее в другом комитете украинского законодательного собрания обратили внимание на недостатки правительственной версии закона о мобилизации. По мнению главного научно-экспертного управления Рады, документ не сможет защитить граждан от произвола органов власти.

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      Глеб Палехов
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