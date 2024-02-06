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18:28, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине законопроект о мобилизации назвали неспособным защитить граждан

Эксперты Рады: законопроект о мобилизации не защитит граждан от произвола власти

Фото: Thomas Peter / Reuters

Законопроект о мобилизации не сможет защитить граждан Украины от произвола органов власти. Об этом заявили в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, передает Страна.ua.

Ограничение вождения транспорта, аресты счетов и ценностей эксперты назвали «принуждением лица государством». «Принятие таких мер даже по решению суда вызывает нарекания, так как у государства уже есть механизмы привлечения к ответственности нарушителей закона», — заметили они.

Предложенный законопроект, по их мнению, делает граждан неспособными отстаивать свои права, а вся ситуация «не соответствует нормам правового демократического государства даже в период военного положения».

Список претензий состоит из 12 пунктов. В частности, эксперты указывают на неопределенность того, какая система будет регистрировать электронный кабинет военнообязанного.

Они раскритиковали нечетко сформулированное время явки в военкомат, а также назвали пустой формальностью возможность оспорить решение в течение 15 дней, поскольку оно вступает в силу немедленно.

Ранее сотрудник финского Института внешней политики Григорий Нижников сообщил, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины начнет свою работу с проведения масштабной мобилизации сразу после отставки прежнего главкома Валерия Залужного.

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      Алевтина Запольская
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